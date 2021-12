Sachverhalt behandelt

Zum Artikel „Rechtlicher Status: Ungeimpft“ vom 22. November:

Sie haben nicht, wie Frau Hilgendorff in ihrem Leserbrief vom 29. November meint, den Impfgegnern mit Ihrem Bericht in die Hände gespielt. Bei dem Bericht ging es nicht um das Impfen, sondern um die Zuordnung eines Status für den Betroffenen. Es ist Journalistenpflicht, auch solche Sachverhalte zu behandeln und nicht nur die „Generallinie“ zu vertreten. Die Nichtimpfbereiten sind durch andere Verlautbarungen, die nichts mit dem „MM“ zu tun haben, verunsichert. Das Hin und Her der Maßnahmen entsprach keiner klaren Sachkenntnis der Macher. Dem „MM“ kann man die Unterstützung der Impfgegner nicht vorhalten. Die Aussage gerade von Herrn Proetel war ja überdeutlich genug.

