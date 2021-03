Riesige Umbaukosten

Zum Artikel „Das könnte die Fernwärmewende kosten“ vom 3. 3.:

Der Artikel suggeriert, dass, so mir nichts dir nichts, die Fernwärme samt vorhandener Infrastruktur umgebaut werden kann. Großtechnisch gibt es bisher nichts Vergleichbares. Meines Wissens werden im Artikel erstmals entstehende zusätzliche Kosten gegenüber dem Heute aufgezeigt, wenn auch nur rudimentär. Für das aufgeführte Rechenbeispiel für eine 100 Quadratmeter große Wohnung mit einem (niedrigen) Verbrauch von 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr wird eine Mehrbelastung von 200 Euro genannt.

Aktuell beträgt in Mannheim der Verbrauchspreis 5,2 Cent pro Kilowattstunde netto. Steigt der Verbrauchspreis auf 11 Cent pro Kilowattstunde, entspricht das einer Preissteigerung von rund 100 Prozent. Was in dem Artikel nicht behandelt wird, sind die riesigen Umbaukosten der Fernwärmeinfrastruktur, die zusätzlich auf die Fernwärmenutzer zukommen werden.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2OlRy1k