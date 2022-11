Rheindamm als Thema

Zum Thema Rheindammsanierung:

Ihre Berichterstattung weckt den Anschein einer entschiedenen Lösung mittels Spundwandtechnik und damit verbundener Erhaltung des Baumbestandes. Dem ist leider nicht so. Es besteht, gerade deswegen, nach wie vor die Gefahr, dass das vom Regierungspräsidium vorgeschlagene Kahlschlagkonzept relativ widerstandslos durchgesetzt wird. Ich finde, Sie sollten im „MM“ darauf hinweisen, damit die Bürger die Gelegenheit zum Ein-/Widerspruch nicht versäumen. Dieses wichtige Thema sollte unbedingt mehr Beachtung bei Ihnen finden. Die Berichte vom Wegfall von über 1000 Bäumen im Waldpark sind im Vergleich zu den Berichten vom Wegfall zweier Bäume wegen Neubaumaßnahmen in Neckarau und Neuostheim ohnehin unterproportional in Anzahl und Umfang in Ihrer Zeitung präsentiert.

Auf welcher Seite steht die Stadt und vor allem Oberbürgermeister Kurz bei der Entscheidung Rheindammsanierung und Spuntwandlösung? Angesichts der Ziele einer klimaneutralen Stadt erwarte ich als Bürgerin, dass die Alternative mit Baumerhaltung öffentlich von der Stadt unterstützt wird. Ansonsten ist Ihre große Planung reichlich unglaubwürdig, besonders bei der Flächenversiegelung, die im Lindenhof (Glücksteinquartier) die letzten Jahre stattgefunden hat.

Bitte setzen Sie sich öffentlich für die klimafreundliche Lösung ein. Bis jetzt habe ich hierzu nichts Eindeutiges von der Stadt gelesen/gehört. Klimafreundlich bitte nicht nur an den Stellen, wo es einem gerade passt, und woanders das Gegenteil! Es ist ein Skandal, wie wenig man hier von der Grünen-Partei hört.