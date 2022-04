Rentner in der Steuerpflicht

Zum Artikel „Größte Erhöhung seit Langem“ vom 14. April:

Die Regierung hat soeben die höchste Rentenanhebung seit Jahrzehnten beschlossen. Die Top-Meldung in den Medien über diese spektakuläre Rentenerhöhung lässt Senioren in euphorischen Glückstaumel verfallen. Nach Null-Runde im vergangenen Jahr ist der sogenannte Nachholfaktor wieder aktiviert.

Nachsitzen für Oldies? Keineswegs: nur ein gerechter Ausgleich, damit die Rentner nicht gänzlich in Wohlstandsfantasien abheben. Dabei verschlingt schon die Inflation das 5,35-Prozent-Lifting. Und die Erhöhung hievt zudem Zehntausende von Rentnern in die Steuerpflicht, auch durch die sukzessive Absenkung des Freibetrags. Ab 2040 sind die Renten voll zu versteuern. In Summa freut sich der Säckelwart auf zusätzliche Mehreinnahmen von 730 Millionen Euro, alleine durch den aktuellen Beschluss.

Genial, nicht!? 103 000 Rentner müssen dann erstmals über die Freibetragshürde springen und sind somit steuerpflichtig. Dabei gibt es auch kein Entrinnen mehr, da die Rententräger automatisch die Bezüge an die Finanzverwaltung melden, diese wiederum die Einkommenssteuererklärung gnadenlos einfordert. Im Einzelfall – wie bei mir – als „Doppelverdiener“ mit steuerfreier Ehrenamtsnebentätigkeit in der Seniorenbetreuung bin ich vom ehedem mittleren Angestellten seit Renteneintritt zum Unternehmer(!) mutiert, somit verpflichtet, die Erklärung ausschließlich elektronisch via Elster (Nomen est Omen) abzugeben – nix Papier, für mich verboten!

Professionelle Hilfe nötig

Noch ein Kuriosum am Rande: Der mir schließlich zugehende Steuerbescheid ist nur in Papierform für mich rechtsverbindlich. Auf Nachfrage beim Finanzamt, was diejenigen Rentner machen sollen, die weder über entsprechendes Equipment noch über Know-how dazu verfügen? Spartanische Antwort des Beamten: Die müssen sich professioneller Hilfe von Steuerfachleuten bedienen – in der Regel auch kostenpflichtig. In meinem Fall übertrifft alleine die jährliche Steuernachzahlung problemlos die beschlossene Rentenanhebung.

Und als Trumpf obendrauf: für alle Folgejahre – bis zum sozialverträglichen Ableben – ab sofort eine vierteljährliche Steuervorauszahlung in dreistelliger Höhe – als Rentner! Dabei verfüge ich weder über die Ruhestandsbezüge eines Staatssekretärs, noch eines höheren Finanzbeamten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3xKpvwL