Zum Leserbrief „Rentner in der Steuerpflicht“ vom 27. April:

Dem Leserbrief von Herrn Bernhard Wondra können wohl die meisten Rentner beipflichten. Da tönt unsere Regierung über die große Rentenerhöhung. Schon bei einer der letzten haben wir über das Jahr zusammengezählt, was uns monatlich mehr an Geld blieb. Traurig mussten wir Folgendes feststellen: Die Einkommenssteuerhöhung fraß die gesamte Rentenerhöhung auf. Es blieb am Ende nix übrig. Das ganze Getöne über eine höhere Renteneinstufung kann sich unser Staat also sparen. Eigentlich sollten alle Rentner auf die Barrikaden gehen!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3kvlbcO