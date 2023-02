Zum Artikel „Das Problem der Indexmieten“ vom 6. Februar:

Laut Statistischem Bundesamt lag die allgemeine Teuerungsrate in 2022 bei 7,9 Prozent (2,9 Prozent), für Wohnung, Wasser, Strom und Brennstoffe bei 9,9 Prozent (3,3 Prozent) und für die Nettokaltmiete bei 1,75 Prozent (1,5 Prozent). (Klammerwerte entspricht jährliche Steigerung seit 2018).

Das Problem liegt nicht in den Indexmietverträgen per se oder in deren Anpassungsklauseln, sondern im immens knappen und für viele nicht mehr bezahlbaren Wohnraum in Verbindung mit einer immer ungerechteren Verteilung der von uns allen gemeinsam erarbeiteten Wirtschaftsleistung.

Ich möchte damit nicht in eine Neiddebatte eintreten. Ausbildung, Arbeit, Leistung, auch die persönliche Übernahme wirtschaftlicher Risiken wie zum Beispiel im Handwerksbetrieb sollen sich auszahlen. Fraglich ist allerdings, ob das Zehnfache, das Hundertfache oder das Tausendfache eines durchschnittlichen Jahresgehaltes in irgend einer Weise nachvollziehbar und gesellschaftlich zu rechtfertigen ist. Das ständige FDP-Dogma – Leistung muss sich lohnen – taugt ab einem X-fachen Jahresgehalt nicht wirklich als Argument, dann schon eher die reine Gier.

Berlin hat in 2004 die landeseigene GSW an Investoren verkauft. Diese wurde in 2013 von der Deutsche Wohnen übernommen und in 2015 für 400 Millionen Euro an Ado weitergereicht. In 2019 erwarb die Berliner Gewobag davon knapp 6000 Sozialwohnungen, für Ado ein Gewinn von 490 Millionen Euro in vier Jahren! Herr Söder hat in seiner Zeit als Finanzminister in Bayern 33 000 Sozialwohnungen an Finanzinvestoren verkauft. Der Wohnungsmarkt, aber auch die Energieversorgung, die öffentlichen Verkehrseinrichtungen, das Gesundheitswesen und nicht zuletzt unsere Bildungseinrichtungen dürfen nicht zum Spielball marktwirtschaftlicher Interessen verkommen. Die dazu notwendigen Eingriffe der Politik in Teilbereiche der Wirtschaft mit dem Ziel einer gerechteren Verteilung der gemeinsamen erbrachten Wirtschaftsleistung bleiben aber mangels politischer Alternativen für Deutschland ein wohl unerfüllter Traum.

