Reicher, armer Rentner

Zum Artikel „Das Zukunftsdilemma der Rente“ vom 14. Januar:

Es ist schon eine Weile her, dass man uns Rentner sagte, es gibt keine Erhöhung der Rente. Zum Glück gibt es ein Gesetz, das sicherstellt, dass man uns nichts wegnehmen kann. Viele Aussprüche wie: „Die Alten haben genug und brauchen nichts mehr“ gehen mir sehr zu Herzen. Mit 59 Jahren nach 48 Arbeitsjahren wurde ich ohne Abfindung arbeitslos, weil meine raffgierige Firma nach Bratislava ausgewandert ist. Ich habe keine Nullrunde, nein meine Rente wird immer weniger. Ich möchte hier zwei Beispiele anführen:

1.) Ich wollte mir auf dem Wochenmarkt ein Schälchen schwarze und eines mit weißen Johannisbeeren kaufen. Preis: 6,80 Euro. Ich fiel fast in Ohnmacht. Ich habe eine mittelmäßige Rente, trotzdem kann ich als alter Alleinstehender keine großen Sprünge machen. Selbst die kleinste Wohnung ist nicht unter 500 Euro zu haben!

2.) Und nun die im nächsten halben Jahr zu erwartende Rentenerhöhung: Die angeblich fetten vier Prozent wurden schon wieder widerrufen, denn die Regierung plant für die Zukunft keine hohen Zuwächse und eventuell sogar noch mehrere Nullrunden. Sind eins bis drei Prozent bei der Inflation überhaupt eine Erhöhung? Ich bin in Kriegs- und Nachkriegsjahren aufgewachsen und weiß daher, was Verzicht und Armut bedeuten. Ich denke, ich werde noch ein paar Jahre ohne Luxus auskommen müssen.

Leiste mir keinen Luxus

Ich frage mich, wie all die jungen Leute ein Smartphone und einen riesigen Fernseher besitzen, sich Wohnung, Auto(s) und Netflix leisten können? Was mache ich falsch? Im Winter möchte ich auf Heizung nicht verzichten – nur bis 18 Grad. Etwas warmes Wasser zum Waschen, eine Lampe im Zimmer und ein Telefon habe ich. Beim Lebensmitteleinkauf leiste ich mir keinen Luxus, trotzdem erschrecke ich an der Kasse! 2,80 Euro eine Fahrt mit der Bahn!

Ihr Arbeitenden, ich gönne Euch jede Lohnerhöhung! Nur eines ist schwer zu ertragen, nämlich dass immer weniger Junge für zu viele lebende Alte arbeiten müssen. Wo wird das enden? 48 Jahre habe ich in die Rentenkasse eingezahlt, deshalb schäme ich mich nicht, eine Rente anzunehmen. Außerdem zahle ich von meiner Rente noch Kranken- und Pflegeversicherung. Ein Gruß von einem ach so reichem, armen Rentner

