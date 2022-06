Regierung lässt viele im Stich

Zum Artikel „Konzerne könnten Profit aus Tankrabatt schlagen“ vom 2. 6.:

Die „Wirtschaftsweise“ Monika Schnitzer hatte recht: am Pfingstsonntag lag der Rohölpreis rund zehn Prozent tiefer als im März. Aber der Dieselpreis einer benachbarten Shell – Tankstelle betrug morgens 2,07 Euro und damit höher als vor der Steuerermäßigung. Die war für Autofahrer gedacht, wandert aber in die Taschen der Ölkonzerne, die mittlerweile an jedem Liter Treibstoff weit über 50 Cent verdienen.

Schon vor dem Krieg in der Ukraine wies der Shell-Konzern im ersten Quartal diesen Jahres einen Rekordgewinn von elf Milliarden US Dollar aus. Das ist so viel, wie der russische Ölkonzern Rosneft im ganzen Jahr 2021 kassiert hat. Mit dieser Preistreiberei werden nicht nur Autofahrer abgezockt. Fast alle Waren, Dienstleitungen und Mieten werden damit in die Inflation getrieben.

Schaden für Volkswirtschaft

Anders als in Spanien und Frankreich können Exxon, Chevron, Shell; Total und BP unter den Augen des deutschen Kartellamtes ungehindert an Pandemie und Krieg verdienen wie nie zuvor. Minister Habeck ist nur schnell bei der Hand, wenn es um Beschlagnahme und Enteignung russischen Auslandseigentums geht. Warum nicht auch die Preistreiber wie Öl – und Wohnungskonzerne – enteignen, die der ganzen Volkswirtschaft schaden? Wozu steht im Artikel 14 des Grundgesetzes, dass Eigentum auch dem Allgemeinwohl zu dienen hat und bei Missbrauch enteignet werden kann? Was muss denn noch alles passieren? Man könnte meinen, unsere Regierung betreibt das Geschäft westlicher Energiekonzerne und lässt ihre Wähler im Stich.