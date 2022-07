Realsatire gelungen

Zum Thema Abfallkalender:

Gestern traf mich meine zwölfjährige Enkelin grübelnd und stirnrunzelnd sitzend vor vier Abfallkalendern der Mannheimer Müllentsorgung, bei mir zu Hause an. Irritiert, weil ich ihr keinerlei Beachtung schenkte, wollte sie wissen, was ich gerade mache. „Ich versuche, eine Rechenaufgabe zu lösen, bei der du mir als Mathe-Ass bestimmt helfen kannst“ antwortete ich.

„Hör zu: Ich habe einen bislang gültigen Abfallkalender und ab diesem Juli zusätzliche drei aktualisierte Kalender erhalten, also vier Abfallkalender insgesamt, mit jeweils verschiedenen Abholterminen für fünf verschiedene Wochentage, geltend für vier Abfalltonnen (Rest-Bio-Papier-Wertstoffmüll).“ Rechenaufgabe: An welchen Wochentagen wird welcher Müll geleert? Meine Enkelin schaute mich entgeistert an und meinte: „Oma, das ist doch keine Rechenaufgabe, da bist du voll geprankt worden“.

Zwei Kalender an einem Tag

Dieses Mal schaute ich sie entgeistert an, und wartete auf die Erklärung, die auch gleich kam: „ Oma, geprankt werden, bedeutet, dass man auf den Arm genommen wurde.“ Jetzt hatte ich es verstanden, mit dem Versenden von drei zusätzlichen „aktualisierten“ Abfallkalendern (zwei kamen am selben Tag), gültig ab 4. Juli, für jeweils unterschiedliche Abholtage möchte sich die Mannheimer Müllentsorgung wohl in Realsatire üben. Versuch gelungen – Chapeau.