  Reaktionen auf einen Leserbrief

Zum Leserbrief „Im stillen Kämmerlein nicht gehört?“ vom 8. Februar:

Herr Himmele, Ihre Meinung zum Artikel im „MM“ „Einzelne Gemeinden laden wieder zu Gottesdiensten ein“ hat mir aus der Seele gesprochen und vielen anderen Lesern bestimmt auch. Bravo und vielen Dank dafür!

Ich bin Christin und ich möchte Ihnen erläutern, was ein echter Gottesdienst bedeuten kann. Das Adjektiv echt steht dafür, dass sich alle Anwesenden auf Gott ausrichten, sich von seinem Wort berühren lassen und sich gemeinsam an Gott wenden. Es gibt Lebensphasen, in denen einem Gott fern und fremd ist und man den Boden unter den Füßen verliert.

Nicht die Abkehr von ihm gibt wieder Sicherheit, sondern die Suche nach ihm. Es gibt Ereignisse, in denen die Verzweiflung einen zum Wahnsinn treibt. Da braucht es kernige Worte von Gott, die einem herausreißen, die einen zur Vernunft bringen. Ein Glaubensleben allein im stillen Kämmerlein reicht da nicht aus. Der Mensch im Allgemeinen neigt in der Einsamkeit dazu, sich eine eigene Welt auszudenken, sich in seinen Gedanken zu verfangen. Das gilt auch für Christen.

Menschen durch Krise tragen

Und wo ist Gott? Gott ist ein Geheimnis und für uns nicht fassbar. Der Glaube an ihn muss täglich errungen werden. Wer an Gott glaubt, hat kein leichteres Leben als die Nichtgläubigen. Aber er hat Gott auf seiner Seite, manchmal leider nicht sicht- und spürbar, aber erfahrbar. Gottesdienste, die Menschen in Berührung mit Gott bringen, sind notwendig und in keiner Weise mit Kleinkunstbühnen, Kinos zu vergleichen. Sie können helfen, Menschen durch die Krise zu tragen.

