Raum für Aufführungen

Der Kirche St. Peter, dem ganzen Ensemble mit Schiff, Turm und angebautem Pfarrhaus, droht der Abriss nach dem 90-jährigen Bestehen. Erwähnt wurde im Bericht aber nicht, dass dieses einmalige mit expressionistischen Elementen gebaute Ensemble „ein Kulturdenkmal nach § 2 DSchG“ ist. Das bedeutet, dass Veränderungen mit der Denkmalpflege abgesprochen bzw. genehmigt werden müssen. „Ein Abriss ist ausgeschlossen.“

In der Erzdiözese Freiburg wäre es die erste katholische Kirche, die abgerissen würde. Wollen wir in Mannheim die ersten sein? Die kirchlichen Gremien im Dekanat haben sich dafür ausgesprochen, dass St. Peter als ein Kirchort erhalten bleibt. Geht das überhaupt, wenn St. Peter dem Boden gleich gemacht wird? Ist ein kleiner Andachtsraum im Neubau eines Caritasheims dann St. Peter? Eine Reihe außergewöhnlicher Bäume stehen auf dem Anwesen, die das Kirchenschiff und das Pfarrhaus umgeben. Auch auf diese Weise besteht ein einmaliges Gesamtbild. Hinzu kommt, dass seltene Tiere dort ein Zuhause haben. Werden diese auch „Opfer“ eines Abrisses? Sicherlich ist es schmerzlich, wenn eine Kirche „aufgegeben“ werden muss. Dass die Caritas sich als „Retterin“ meldet, da das Grundstück zentral liegt und sie einen der „seelenlosen Kästen“ darauf bauen will (der besser ins Glücksteinquartier, Franklin oder Eastsite passt), u. a. mit teuren sogenannten Seniorenwohnungen (auch eine Tiefgarage ist geplant) und einem kleinen Andachtsraum für die Gemeindemitglieder von St. Peter, finde ich nicht christlich und barmherzig.

Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sucht seit Jahren einen großen Raum für ihre Proben und Aufführungen, der nicht so weit vom Mutterhaus entfernt sein sollte. St. Peter hat Platz für 500 Besucher und hätte selbstverständlich eine Orgel. So könnten auch Aufführungen der Studierenden für Sakralmusik stattfinden. Das Land Baden-Württemberg könnte die Gebäude übernehmen und sanieren und sicherlich in den Nutzungsverträgen die Möglichkeit des Miteinanders von Studierenden und Gemeindemitgliedern einschreiben.