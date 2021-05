Rasche Nachimpfung

Zum Thema Corona:

Die weltweite Pandemie, die uns seit Februar 2020 heimsucht, hat die Menschheit in Angst und Schrecken versetzt. Die Wissenschaft sucht fieberhaft nach einem Impfstoff. Die Bekämpfung bisheriger bekannter Pandemien ist wenig hilfreich, da es seinerzeit keine Impfung gab.

Seit gut einem Jahr ist es gelungen, den Virus in seiner Gefährlichkeit zu erkennen, um ihm den Nährboden zu entziehen. Leider war die Umsetzung in die Praxis schwieriger als erwartet. Heute sind wir nach anfänglichen Schwierigkeiten in der glücklichen Lage, zügig zu impfen. Schuldzuweisungen haben hier keine Berechtigung. Es gebührt vielmehr Dank jedem einzelnen Beitrag, auch den Impfwilligen.

Hygiene-Maßnahmen wichtig

Mit dem großartigen Erfolg darf die Euphorie nicht zu Leichtsinn verführen. Die Hygiene-Maßnahmen sind nach wie vor dringend zu empfehlen. Und sind wir zweimal geimpft, hält der Impfschutz vermutlich nur sechs Monate. Wer aber stellt fest, wann der Schutz nachlässt und wann eine „Auffrischung“ notwendig ist? Heute schon müsste eine Nachimpfung bei den Erstgeimpften stattfinden und demnach ist eine pünktliche Statistik vonnöten.

Elisabeth Weiss, Mannheim