Dem Leserbrief von Heiko Neumann kann ich nur voll und ganz zustimmen! Auch der Fahrradweg auf der Bismarckstraße ist so ein Prestigeobjekt einer falsch verstandenen Fahrradpolitik, dessen Nutzungszahlen mich interessieren würde. Ich sehe nur wenige Radfahrer, die an den Autokolonnen entlang radeln (wollen) und sich von den Ampeln aufhalten lassen. Auch hier wäre eine Radstraße in den Quadraten parallel zur Bismarckstraße die bessere und billigere Lösung gewesen.