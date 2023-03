Zum Artikel „Sportparklets teurer als gedacht“ vom 20. Februar:

In Zeiten, in denen Zuschüsse für Sport- und Kulturvereine von Seiten der Stadt Mannheim gekürzt werden, verwundert es einen, für was die Stadt Mannheim noch Geld hat. Mehr als 120 000 Euro für Sportparklets, aufgestellt am Rande der stark befahrenen Kunststraße, ist der Gipfel der Verschwendungssucht. Dies kritisiert im Übrigen auch der Bund der Steuerzahler. Aber es ist ja nicht das eigene Geld, das der Gemeinderat und die Bürgermeister ausgeben. Vielleicht wussten die Entscheidungsträger auch nicht, was Sportparklets überhaupt sind.

Diese Entscheidung ist nur eine von vielen, die nicht im Interesse der Bürger Mannheims sind und auch nicht nachvollzogen werden können. Bei der obigen Entscheidung wurde neben fehlender Fachkompetenz auch jeglicher gesunder Menschenverstand außer acht gelassen. Quo vadis Mannheim – eklatante Versäumnisse der Stadtverwaltung beim Bau und der Instandhaltung des Fahrlachtunnels, keine laufende Instandhaltung beim Büroturm im Collini-Center, unüberlegte und unausgegorene Verkehrsführung in der Innenstadt mit Sperrung der Durchfahrt in der Fressgasse und Kunststraße.

Keiner ist innerhalb der Stadtverwaltung für diese Fehlentscheidungen verantwortlich. Personelle Konsequenzen gibt es nicht. Von daher ist es zu begrüßen, dass unser Weltbürgermeister Peter Kurz nicht mehr zur OB-Wahl antritt. Er wäre in seiner Amtszeit besser öfters in Mannheim geblieben und hätte dort für Ordnung gesorgt. Aber was kommt danach? Für Thorsten Riehle ist das Oberbürgermeisteramt einige Nummern zu groß. Welche Kompetenzen bringt er überhaupt mit? Der erste Bürgermeister Christian Specht ist seit Jahren Teil der versagenden Stadtverwaltung. Zudem wäre eine klare Distanzierung im Fall Löbel angebracht gewesen.

