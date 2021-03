  Queeres Zentrum wird Parteihelfer

Zum Artikel „Diskussion über queeres Leben“ vom 16. Februar:

Ich war schon etwas geschockt, als ich diesen Artikel im „Mannheimer Morgen“ gelesen habe. „Das QZM lädt zusammen mit den Grünen zu einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung der Grünen ein“. Auch auf der Facebookseite ist das Queere Zentrum Mannheim (QZM) Mitveranstalter.

Damit macht sich das QZM bei der Landtagswahl zum Grünen-Parteihelfer. Wir alle waren froh, als wir durch den Mannheimer Gemeinderat über Parteigrenzen hinweg die Unterstützung für die Schaffung eines „autonomen“ queeren Zentrums erhalten haben. Dies war sicher auch nur dadurch möglich, da das Offene LSBTTIQ Netzwerk in Mannheim und auch der CSD-Verein immer daran Interesse zeigten, dass die Verbesserung der Lebenssituation von queeren Menschen ein breites Bündnis braucht. Es gibt wohl auch in keiner anderen bundesdeutschen Stadt eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe von queeren Menschen.

Das Offene LSBTTIQ Netzwerk in Mannheim hat sich zusammengesetzt und Forderungen aufgestellt und diese an alle demokratischen Parteien versendet, weil es uns wichtig war, hier eigenständig und autonom zu sein und uns nicht von irgendjemanden vereinnahmen zu lassen. All dies spielt für das QZM wohl heute keine Rolle mehr, da ist der kurzfristige Werbeeffekt für eine Partei wichtiger.

Punkte nicht mehr wichtig

Auch die Grünen müssen sich fragen lassen, ob man hier das gemeinsame den Eigeninteressen opfert? Ich kann mich noch sehr gut an die queere Aufbruchstimmung bei der letzten Grün-Roten Landesregierung erinnern. Wie viele Punkte wurden da eingebracht und sogar der Kultusminister hat gegen die „besorgten Bürger“ (die sich gegen die Veränderungen der Lehrpläne ausgesprochen haben) Stellung bezogen. All diese Punkte waren der Grünen Partei bei der neuen Koalition nicht mehr so wichtig. Man braucht nicht mit uns über unsere Situation zu reden, sondern mal darlegen, welche Verbesserungen die Grün-Schwarze Landesregierung für uns erbracht hat.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3qx6Ein