  Putin oder Nawalny?

Zum Thema Alexej Nawalny:

Gott sei Dank, ich muss nicht in Russland leben. Ich habe mich aber ernsthaft gefragt, ob ich, wenn ich da leben müsste, lieber Herr Putin oder doch Herr Nawalny als Präsident haben wollte? Die Antwort fiel eindeutig aus. Fanatische, unberechenbare Menschen, die zu Hetze und Unruhe ausrufen, sind immer gefährlich, sogar sehr gefährlich. Wir Deutschen wissen das sehr gut.

Politisch sehr interessiert, verfolge ich von Anfang an die Entwicklung in Russland nach der friedlichen Auflösung der Sowjetunion. Dazu gehört auch die Entwicklung und das Verhalten Wladimir Putins. Es gibt bestimmt auch einige Gründe, ihn zu kritisieren, aber im Großen und Ganzen, alles was ihn angelastet wird, ist entweder umgedeutet, erfunden oder nicht erwiesen.

Dabei habe ich mir es nicht leicht gemacht. Das Interesse für Russland hat bereits in meiner Kindheit angefangen. Mein Vater hatte den Krieg überlebt und für mich war dies ein Wunder. Für meine Vorstellung bedeutete der Krieg das, was er auch ist, den Tod. Ich fragte ihn immer wieder nach Geschichten aus dem Krieg und eines Tages erzählte er, dass er sein Leben einer einfachen russischen Familie zu verdanken hat. Als rumänischer Soldat marschierte er an der deutschen Seite in Richtung Stalingrad. Aufgrund der Wetterverhältnisse verlor er den Anschluss und die Orientierung.

Zum Glück kam er an eine Eisenbahnlinie und entschied sich, an der Linie entlang zu laufen. Tief in der Nacht kam er an einem Häuschen vorbei und klopfte an. Ein Mann öffnete die Tür und er fiel, fast festgefroren, rein. Die Familie gab ihm trockene Kleidung und zu essen, ließ ihn schlafen und am nächsten Tag laufen, anstelle ihn den Behörden zu übergeben. Mit einen kleinen Proviant in einer Stofftüte, zeigte sie ihm, wo die Richtung Westen ist. Er kam nach Hause. Ich war noch nicht geboren…

Herr Nawalny verwendet bei seiner Vorgehensweise einige PR-Strategien, wie jetzt zum Beispiel den Versuch, die religiösen Menschen zu erreichen. Ob die Strategien von ihm stammen, bleibt dahingestellt. Rüber kommt aber wenig Wärme und viel Arroganz.

Während einer mehrwöchigen Reise, von Wladiwostok bis Moskau, habe ich viele Gespräche mit verschiedenen Menschen führen können. Es ist beeindruckend festzustellen, mit wie viel Menschlichkeit die Russen die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs verzeihen konnten und sich geradezu danach sehnen, mit uns in Frieden und Freundschaft zu leben.

Ja, es ist nicht in Ordnung, Menschen zu vergiften. Ja, es nicht in Ordnung, Demonstranten zu verprügeln. Die Verhaftung von Demonstranten kann allerdings notwendig sein, wenn, wie es in Deutschland heißt, die öffentliche Ordnung gefährdet ist. Wenn in Russland Demonstranten verhaftet werden, gehören sie zu den Guten, in Deutschland gehören sie zu den Bösen. Im europäischen Ausland ist es mal so, mal so und in Afrika und Asien wie in Russland.

Ich selbst teile nicht immer die Meinung der Presse, denn ich finde zum Beispiel, dass die katalanischen Separatisten zu den Bösen gehören. Nachdem die Russen Gorbatschow durch Jelzin ersetzt haben und zwar durch einen Aufstand und dieser ihnen dann Putin beschert hat, kann es sein, dass ihre Abenteuerlust nun nachgelassen hat und die meisten eben das kleinste Übel wählen, nämlich Putin.

Eine Minderheit hat immer noch nicht kapiert, dass Demokratie so nicht funktioniert. Diese behaupten, Putin würde die Wahlen fälschen, aber bisher ist mir noch kein Beweis dafür bekannt. Nun wollen sie Nawalny zu ihrem Präsidenten machen, aber Nawalny ist kein Demokrat. Er ist ein Demagoge. Das hat er bei seinem Prozess, der in der Presse wohlwollend kommentiert wurde, bewiesen.

Ich fürchte, er ist politisch in der Nähe von Höcke einzustufen und genauso agiert er auch. Er sammelt Unzufriedene um sich und greift die Regierung an. Eigene Konzepte hat er keine. Wenn er es schaffen würde, an die Regierung zu kommen, würden sich so manche die Augen reiben.

Wer die Geschichte betrachtet, kann leicht erkennen, dass reine Oppositionsbewegungen, wenn sie ihren Gegner ausgeschaltet haben, in der Regel im Chaos enden. Ich möchte keine libyschen Verhältnisse in Russland und deshalb würde ich das Fehlverhalten der Putin-Regierung zwar missbilligen, aber nicht mit Sanktionen belegen.