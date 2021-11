Probleme wären gelöst

Zum Artikel „Winzlinge drängen in die Stadt“ vom 9. Oktober:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wäre doch ideal, solch einen Winzling, natürlich elektrisch angetrieben und noch etwas „abgespeckt“, also einfacher konstruiert, wie die Leihfahrräder in der Stadt, anzubieten.

Mit einem Chip mieten am Standort und wieder abzugeben. Lieferfahrzeuge dürfen in die Stadt. Pkw-Fahrer, Stadtbummler oder Menschen mit Gehproblemen steigen für die Innenstadt auf einen „City-Hopper“ um. Die Probleme wie Platzmangel, Luftverschmutzung, Lärmbelästigung etc. wären meiner Meinung nach gelöst.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2Z1XcuC

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2