Probleme beim Umsteigen

Zum Thema ÖPNV:

Seit gut einem Monat wird der Hauptbahnhof Mannheim nun umgebaut, und jeden dritten Tag verpassen Leute die 5a nach Heddesheim. Wer mit Gepäck reist oder nicht gut zu Fuß ist oder gar im Rollstuhl sitzt, muss inzwischen eine gute Stunde Umsteigezeit einplanen. Die Bahnen halten ganz hinten, wo der erhöhte Bahnsteig zu Ende ist, an und vorne nicht mehr. Teilweise sogar drei Bahnen hintereinander.

Ich persönlich reise oft mit schwerer Tasche und bin nicht schnell genug, um nach hinten zu laufen, da ich nicht rennen kann. Mehrfach wurden alte Leute oder welche mit Rollator oder Rollstuhl nicht mitgenommen. Erreichbar ist beim VRN nachmittags aber auch keiner, der zuständig ist. Bei einem 20-Minuten-Takt ist es einfach frech. Schon in Käfertal fährt die 5a eine Minute nach Ankunft der 5 aus Viernheim, was auch so gewollt ist.

Zu wenig Bahnen

Nun soll das Ganze noch bis Oktober dauern. Ich darf mich also in der Zeit nicht verletzen, muss rennen können und darf nicht im Rollstuhl sitzen? Von tausenden Long-Covid-Fällen, die nicht rennen können, hat man auch nichts gehört? Die anderen Bahnen fahren im Zehn-Minuten-Takt, nur die 5a nie, selbst die 5 teilweise nur im 20-Minuten-Takt. Nach Heddesheim fährt eine einzige Bahn, und am Hauptbahnhof gab es dieses Problem nie.