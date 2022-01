Pralles Leben macht Mannheim aus

Zum Artikel „Nur bis zum Parkhaus in die Stadt“ vom 18. Januar:

Wieder einmal meint jemand, sich berufen zu fühlen, mit einem Vorschlag zur Verkehrsberuhigung die Mannheimer Bürger und Bürgerinnen und speziell die Anwohner in den Quadraten beglücken zu müssen. Deshalb möchte ich als betroffener Anwohner einmal eine andere Ansicht zur Diskussion stellen.

In der Berichterstattung über die „modernen“ Verkehrskonzepte der Stadt ist immer wieder eins herauszulesen: Man will mit aller Gewalt den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren. Was aber hat das zur Folge? Bereits in den 1970er Jahren gingen Städte dazu über, Fußgängerzonen einzurichten. Die Folge war immer, dass der Einzelhandel im Verhältnis zur Gastronomie verdrängt wurde. Nun ist es in Städten, die sich als Freizeitmagnet für Touristen positionieren wollen, nicht schlecht, so vorzugehen. In Mannheim ist es aber gerade das pralle Leben, was den Reiz der Stadt ausmacht.

Man hat hier eine Infrastruktur von kleinen Läden, die zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis ihre Waren anbieten. Das ist hervorzuheben, da in allen anderen Städten, die ich kenne, die früher als Tante-Emma-Läden bezeichneten Geschäfte schon vor Jahrzehnten verdrängt wurden. Das kam dadurch zustande, dass Veränderungen in der Infrastruktur von Familien geführte Geschäfte unrentabel machten, da ein Erreichen mit dem Auto nicht mehr möglich war. Gleiches würde aber in Mannheim auch passieren, wenn man die Parkmöglichkeiten abschafft. Den Anwohnern nimmt man im Übrigen dabei auch noch Stellplätze für ihre Autos weg.

Reichenrevier in Quadraten

Seitens der Stadt wird dann darauf verwiesen, dass man statt Parkbuchten zu nutzen ja auch Stellplätze im Parkhaus anmieten kann. Für Wohlhabende mag das eine Lösung sein, die anderen in günstigen Altbauten Wohnenden sind aber auf die Nutzung der Parkbuchten mit kostengünstigem Anwohnerausweis angewiesen. Offensichtlich soll hier in den Quadraten ein Reichenviertel entstehen, aus dem die alten Bewohner verdrängt werden. Wenn man durch Gentrifizierung eine Yuppie-Szene bevorzugen will, sollte man das nicht noch als soziale oder verkehrspolitische Leistung darstellen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3KDBvV2