Pragmatische Arbeit liegt fern

Die Grünen-Vertreter in der Ampel haben es schwer, ihre schädliche Ideologie und schlechte Arbeit bei der Lösung der Energieprobleme den deutschen Bürgern zu verkaufen. Nach ihrem Umlage-Desaster (wochenlang predigten sie, die Umlage sei alternativlos) und ihrer Verzögerungstaktik bezüglich des weiteren Einsatzes der vorhandenen Kernkraftwerke erkennen immer mehr Bürger, wie diese Politiker krampfhaft an ihrer alten Strategie mehr oder weniger verdeckt festhalten. Und das zum Schaden der arbeitenden Bürger.

In der schwierigen Zeit des Energiemangels versuchen die Grünen im Schatten des Russland-Krieges mit List und Tricks ihre alte Politik „Bevormundung der Bürger“ mit hohen Energiepreisen durchzusetzen und mit immer neuen Argumenten ihre Anti-KKW-Politik zu rechtfertigen. Ihre Parteimitglieder, Wähler und ihre Aktivistinnen gehören meist der vermögenden, oberen Schicht an und können sich diese Art der Politik und Preistreiberei erlauben. Ein Blick in das „grüne“ Politiker- und Aktivistinnen-Leben zeigt jedoch ihre Doppelmoral, nämlich: Wasser predigen und selbst Wein oder großzügige Lebensweise genießen. Dies alles lässt sich in einer Oppositionsrolle und bei der zugeneigten Medienlandschaft noch gut und zum Stimmengewinn verkaufen.

In Regierung und Stadtrat deutlich

Doch in einer verantwortungsvollen Regierungsarbeit können die Grünen mit ihrer mangelhaften Arbeit und Verzögerungstaktik die deutschen Bürger und selbst ihre gut gesonnen Journalisten nicht mehr überzeugen. Dies wird sowohl in der Regierung als auch im Mannheimer Stadtrat deutlich, wenn ihre theoretischen und ideologischen Absichten zu unsinnigen Ergebnissen führen. Pragmatische Arbeit für die arbeitenden Bürger liegt ihnen fern, auch deshalb, weil sie dazu meist nicht fähig sind. Allein schnell sprechen und auf wissenschaftliche Untersuchungen hinzuweisen reicht für eine gute Politik nicht aus.