Poser vor dem Pflegeheim

Ich wohne im Haus für „Seniorengerechtes Wohnen“, gleich neben an ist das Pflegeheim „avendi“. Ihr Bericht kam zur rechten Zeit. Ab 16 Uhr ist es in der Leinenstraße mit der Ruhe vorbei; vom „Am Stich“ bis in die „Schönauer Straße“ ist der Teufel los. Wir Rentnerinnen und Rentner sitzen gerne vorm „Grimminger Café“, Eis Café oder der Gaststätte „Zum Angelo“, oder auch auf den Ruhebänken „Am Stich“.

Aber seit längerer Zeit haben die „Poser“-Fahrer – aber auch Motorradfahrer – schnell und lautstark leider Sandhofen als Rennstrecke entdeckt. Je schöner das Wetter ist, je mehr „Poser“ kommen hier her.

Lösung finden

Ab Lutzenberg bietet sich die Strecke geradezu an, schnell und mit viel Lärm nach Sandhofen rein und mit viel Motorengeheul wieder raus zu fahren. Dass direkt da, wo die Raserei richtig schallt, ein Pflegeheim ist, interessiert niemand. Die fahren aber nicht nur einmal schnell und mit lauten Motoren/Auspufflärm durch Sandhofen, sondern gleich mehrmals. Man versteht oft sein eigenes Wort nicht mehr.

Es wäre wünschenswert, wenn hier der Sitzungsleiter Christian Specht eine Lösung finden würde.