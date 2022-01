Polemische Äußerungen

Zum Leserbrief „Kirchen mit guter Lobby“ vom 19. Januar:

Als ich diesen Leserbrief gelesen habe, dachte ich zuerst: Spare Dir eine Meinungsäußerung dazu. Aber letztlich muss ich doch antworten, da ich selten eine polemischere Äußerung zu Kirchen gelesen habe.

Ja, diskutieren kann man über viele Standpunkte der großen christlichen Kirchen, da fallen mir viele Beispiele ein. Aber die vermeintliche Alimentation der Kirchen durch den Staat derart falsch zu beschreiben und die Leistungen kirchlicher Organisationen in Frage zu stellen, ist schon an den Haaren herbeigezogen. Man kann für den Leserbriefschreiber nur hoffen, dass er niemals als Akutpatient in ein „christliches“ Krankenhaus muss. Und er wird sich aus Überzeugung an allen christlichen Feiertagen Urlaub nehmen, diese Blöße wird er sich sicherlich nicht geben – auch wenn das von mir nicht ganz ernst gemeint ist.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3IFM2wU