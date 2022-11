Polarisierendes Thema Energie

Zum Thema Energiepolitik:

Ist es Zweckoptimismus oder die oft zitierte Kugel, mit der man in die Zukunft blicken kann, oder womöglich nicht bis zu Ende gedacht? Jedenfalls weiß unser Kanzler, dass wir die, Gott sei Dank noch bestehenden, drei AKWs ab dem 16. April 2023 nicht mehr benötigen. Grüne Ideologen und Untergangspropheten würden das „Teufelszeug“ ja am liebsten morgen abschalten, die Gelben in der Regierung kämpfen um einen Weiterbetrieb, und Herr Habeck ist sich sicher, dass wir den Atomstrom nach April 2023 nicht mehr benötigen.

Gut, dass wir so kluge und weitblickende Politiker haben! Denn angesichts der aktuellen Energiekrise, Horrormeldungen über Preissteigerungen von bis zu 500 Prozent bei Strom und Gas, befürchteter Blackouts beim Strom und kalten Wohnungen in gasbeheizten Häusern, ist es sehr beruhigend zu wissen, dass es ab dem 16. April 2023 keine Energieprobleme mehr gibt. Wir haben ja das „Machtwort“ unseres Kanzlers!

„Am 15. April ist Schluss“, gemeint ist das Jahr 2023. Die schnelle Einigung deutet auf einen vorausgehenden, die Öffentlichkeit beeindruckenden Theaterdonner hin. Mit dieser Ansage, die kaum Widerspruch duldet, sind zwiespältige Erinnerungen verbunden, zum Beispiel an das Merkelsche Wort von der Alternativlosigkeit. Es sind nicht die im Dialog mit den gegebenen Fakten gefundenen sinnvollen Lösungen gefragt.

Mit dem völligen Aus der Atomkraftwerke bewegen wir uns auf einem Sonderweg, der einer Ideologie folgt, die vor mehr als 50 Jahren entstanden ist und unter den jetzigen, einmalig schwierigen Bedingungen nicht mehr zeitgemäß ist. Auf EU-Ebene entspricht dieses Ausschlussverhalten dem Verbot des Verbrennermotors. Beide Entscheidungen setzen nicht mehr auf eine, mit politischen Vorgaben versehene, Marktwirtschaft, sondern auf eine zentralistisch ausgerichtete Politik. Vor dem Mauerfall konnten wir mit einem sozialistischen Großversuch den Werdegang solcher Modelle sehen.

Eine Beschäftigung mit den alternativen Energieerzeugungen zeigt, zu unserer Verwunderung, wie unsauber, ja zum Teil umweltschädlich, die Gewinnung vieler der für die Energiewende erforderlichen Rohstoffe ist und welches soziale Elend für die ansässige Bevölkerung damit verbunden sein kann. Auch damit verbundene Abhängigkeiten müssen bedacht werden.

In der Summe erscheint die Konzentration auf die derzeitige „umweltverträgliche“ Transformationsstrategie, die Atomkraftwerke nicht mehr vorsieht, in einem weniger günstigen Licht. Die Entwicklung der Atomkraft wird weltweit intensiv vorangetrieben, so dass in etwa fünf bis zehn Jahren Kraftwerke entstehen werden, die den bereits angefallenen Atommüll zu einem großen Teil als Brennstoff verwenden. Diese Entwicklung überlassen wir durch unsere „April-Entscheidung“ dem Ausland und können keinen Einfluss nehmen.

Gleichzeitig wissen wir, wie sehr wir, um unseren Energiehunger zu stillen, auf wohlmeinende Nachbarn in der EU angewiesen sind, die wir in der Vergangenheit häufiger meinten, belehren zu müssen. Diese widersprüchliche Situation haben wir einer Politelite zu verdanken, die zwar angetreten ist, die Welt zu retten, aber, so ist zu befürchten, nicht in der Lage ist, ihre überkommenen Ansichten zu modernisieren. Der eigentliche „Test“ für unsere Energiepolitik wird vermutlich spätestens der Winter 2023/24 sein.