Pionierleistung anerkennen

Zum Artikel „Bald soll eine Frau abheben“ vom 17. November:

Es ist schon lobenswert, wenn sich der „Mannheimer Morgen“ in einem Artikel, anlässlich des Artemis Programmes der NASA, mit dem Thema Frauen im All befasst. Leider wird in diesem Artikel nur auf Frauen aus den USA eingegangen. Warum kein Wort darüber, dass die erste Frau im Weltall eine Russin war? Tatsache ist, dass am 16. Juni 1963 die Kosmonautin Valentina Tereshkova als wirklich erste Frau von Baikonur aus in eine Umlaufbahn gebracht wurde und dort fast drei Tage verbrachte und nicht 1983 als die USA die erste weibliche Astronautin ins All schickte. Wie gesagt dazu gehört halt, eine Pionierleistung anzuerkennen.

