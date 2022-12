Pferde möchten sich bewegen

Zum Artikel „Ponyreiten als ,Tierquälerei’“ vom 8. Dezember:

Als Erstes muss ich darauf hinweisen, dass die Pferde nicht im Kreis traben, sondern Schritt gehen! Seit ich denken kann, gibt es diese Attraktion. Als kleines Mädchen habe ich selbst die Pferde im Kreis geführt. Die Pferde lernen, mit Licht und Lautstärke umzugehen (wie vor der Kutsche zu gehen, Straßenlärm zu ertragen und so weiter). Was ist mit Cavaluna und diesen ganzen Shows mit Pferden? Licht, Blitzlicht, Musik gibt es da auch. Warum ist auf einmal alles schlecht, was vor 50 Jahren (und noch länger) schön war? Wurde recherchiert, wie es den Pferden geht nach Weihnachtsmarkt oder Messe?

Was wirklich Tierquälerei ist, ist die Tatsache, dass in Reitställen und Reitvereinen die Pferde 20 Stunden in einer Box stehen, dann raus, angebunden werden zum Putzen und eventuell zum Misten. Eine Stunde „Bewegung“, zum Beispiel in einer Führmaschine im Kreis laufen, oder Sattel drauf, in der Halle/Platz jeden Tag dieselben Lektionen laufen. Danach wieder ab in die Box.

Das Pferd ist ein Tier, welches sich den ganzen Tag bewegen möchte. Warum geht PETA nicht mal in Vereine und betreibt dort Aufklärung? Warum fordert PETA nicht Koppeln für die Pferde unserer Vereine? Es ist richtig und auch gut, dass es Einrichtungen gibt, die darauf achten, was mit Tieren getrieben wird, aber dann bitte die Augen auf alle richten und nicht nur auf die Kleinen deuten, sondern auch auf die Großen (Unbequemen). Oder die Kirche im Dorf lassen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Vc4bZn