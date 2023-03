Zum Artikel „Das wird richtig eskalieren“ vom 11. März:

Das Beklagen der Neubewohner von „Franklin“ der dortigen katastrophalen Park- und Verkehrssituation ist unangemessen. Wer in ein so geplantes und auch von der Stadtverwaltung angekündigtes grün-rotes Verkehrsexperiment zieht, sollte dann aber auch die Folgen ohne Murren ertragen. Also: Auto(s) verkaufen, Lastenfahrräder und Regenzeug anschaffen, morgens eine Stunde früher aufstehen, um vielleicht pünktlich zur Arbeit zu kommen. Gründen eines Aktionsbündnisses „Pünktlicher ÖPNV jetzt“. Lesen der Immobilienanzeigen, um den Umzug in einen Vorort mit einer vernünftigen Infrastruktur vorzubereiten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3TiVsF6