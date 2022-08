Oberirdisch preiswerter

Zum Artikel „So könnte ein Tunnel verlaufen“ vom 16. August:

Es ist schon merkwürdig: In Stuttgart gab es einen Volksaufstand, weil Bahntrassen und Bahnhof in Tunnels verschwinden sollen. In Mannheim herrscht bestes Einvernehmen, dass nur eine Bahn-Tunnellösung die Stadt retten kann. Jeder Kilometer Bahntunnel bedeutet mehr CO2-Ausstoß (Erdbewegungen, Betonbauwerk), längere Bauzeit (klimagünstigerer Güterbahnverkehr startet Jahre später), mehr Baumfällungen bei offener Bauweise (Gruß an die Rheindamminitiative) und für die Anwohner mehr Baulärm und -dreck als eine oberirdische Strecke. Ich gehe davon aus, dass für die Trassenalternativen auch eine faire CO2-Bilanz zur Entscheidung herangezogen wird.

Wälder werden zerschnitten

Haben gerade ältere Anwohner schon einmal darüber nachgedacht, dass eine durch bestmöglichen Lärmschutz aufgewertete, oberirdische Trasse ihren Interessen besser dienen könnte, als der jahr(zehnt)elange Weiterbetrieb einer Bestandsstrecke plus Großbaustelle vor der Haustür? Konkret: Die östliche Riedbahn (Trasse 3) führt weitgehend durch Gewerbegebiete: Wäre es nicht besser, auch für den Klima- und Naturschutz, alternativ die vorhandene Trasse oberirdisch auszubauen und durch Bahnlärm gefährdete Wohngebiete gezielt zu schützen? Dazu bieten sich Einhausungen im Siedlungsbereich an.

Oberirdische Bahntunnel sind bautechnisch einfacher, preiswerter, sicherer, kürzer und schneller zu erstellen, und sie erreichen die Lärmschutzwirkung eines Tunnels (zu besichtigen an der A3 bei Aschaffenburg, A40 im Ruhrgebiet, A99). Alle Alternativen außer Trasse 2 zerschneiden auch weitere Wälder und landwirtschaftliche Nutzflächen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Ta3Gz3