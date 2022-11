Nur zwei Schlupflöcher

Zum Artikel „Behelfslösung für BBC-Brücke nur einspurig geplant“ vom 9. November:

Lieber Herr Mack, so genau müssen Sie nicht hinschauen. Das hören Sie schon von weitem: „Krack“ – Spiegel ab. Und die Scherben und Plastikteile sind nicht zu übersehen. Seit Jahren ein Ärgernis. 2,10 Meter und die Begrenzung schön hoch gebaut, damit sie die Spiegel auch erwischen. „3,5 Tonnen“ dachte ich mit meinem Camper, 2,5 Tonnen Leergewicht und 2,05 Meter breit. Leider mit Spiegel 2,35 Meter. „Krack“.

Also, wenn es so wichtig ist, dass einerseits die finanzkräftigen Käufer, die natürlich nicht im Kleinwagen sitzen, in die Stadt zum Einkaufen kommen und andererseits die Waren auch geliefert werden können, dann sollte sich die Stadt etwas Besseres einfallen lassen als diese Spiegeltöter. Das gilt übrigens auch für die Rheinbrücke nach Ludwigshafen.

Mannheim, eine weltoffene Stadt, die leider nur noch über zwei Schlupflöcher (Sandhofen und A 656) erreichbar ist, wenn man sein Auto inklusive Reifen nicht ruinieren will. Der Nahverkehr versinkt ja auch gerade im Baustellenchaos und Personalmangel. Weiter so, dann ist die Stadt sowieso bald autofrei und die Fantasie der Hardliner wird endlich wahr. Wir können dann alle, die durchkommen, in der Kunststraße vor den Geschäften parken. Super.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3O6sGox