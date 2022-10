Nur USA können Krieg beenden

Zum Kommentar „Der perfekte Sturm“, vom 18. Oktober:

Der Kommentar von Michael Backfisch wirft doch einige Fragen auf. Die USA haben nach seinen Angaben bisher 70 Milliarden Dollar an die Regierung der Ukraine gezahlt. Ob die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine in diesem Betrag enthalten sind, ist unklar. Es bleibt weiterhin unklar, in welchem Zeitraum die Gelder flossen und für welchen Zweck diese Milliardenbeträge verwendet wurden.

Waren dies Geschenke der Steuerzahler in den USA an die Regierung in Kiew oder wer muss diese Milliardenbeträge, die ungefähr zehn Prozent des jährlichen Militärhaushalts der USA betragen, an die USA zurückzahlen? Das jährliche Militärbudget Russlands beträgt zum Vergleich ungefähr 70 Milliarden Dollar. Dies zeigt Größenverhältnisse der „Unterstützung“ der USA für die ukrainische Regierung. Sollten diese Informationen stimmen, wird klar, wer bei diesem Krieg der Gegenspieler von Russland ist, die USA. Nur die USA wären in der Lage, diesen Krieg durch Verhandlungen mit Russland zu beenden.

Info: Originalartikel unter: https://bit.ly/3DdoBes