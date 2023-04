Nur hohe Beiträge

Zum Artikel „Wer widerspricht, hat gute Chancen“ vom 30. März:

Hallo gesetzlich Krankenversicherte, seid froh, dass ihr so versichert seid. Ich bin leider privat krankenversichert (ja LEIDER). Ich habe für das viele Geld, das ich zahle, weniger Leistungen. Zum Beispiel: Gesetzlich Krankenversicherte bekommen zweimal pro Jahr Einlagen; Reha Sport wird abgelehnt, großzügig werden fünf Euro zugezahlt – so lässt sich das weiter darlegen. Also seid zufrieden mit eurer Kasse. Ich, 78 Jahre, kann leider nicht mehr wechseln. Ich würde jedem abraten, sich privat zu versichern, nur Nachteile und hohe Beiträge.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3KaO22x