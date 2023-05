Nur global zu lösen

Zum Kommentar „Bizarres Gesetz“ vom 24. April:

Das Thema „Klima“ hat Hochkonjunktur. Jede Partei und noch so kleine Gruppierung schiebt das Wort Klima vor sich her. Das Problem Erderwärmung kann aber nur global gelöst werden. Dazu einige statistische Zahlen: Die gesamte Erde hat eine Oberfläche von 510 Millionen Quadratkilometer. Die EU eine Fläche von vier Millionen und die BRD 0,357022 Millionen Quadratkilometer. Im Größenverhältnis zur gesamten Erde ist die Fläche der BRD weit unter ein Prozent.

Man redet zwar von Klimaschutz und veranstaltet globale Konferenzen (mit Humba Täterä), kassiert gewaltige Hilfsgelder – doch getan wird wenig oder nichts. Die Ampelkoalition bemüht sich sehr, aus der energetischen Abhängigkeit von Russland zu kommen, und begibt sich in die Abhängigkeit der USA. Ob das die richtige Lösung ist?

Rund um Deutschland sind in unseren Nachbarländern über 100 AKW in Planung, im Bau, oder in Betrieb. Deutschland hat gerade die letzten drei AKW abgeschaltet. Es muss die Frage gestattet sein, ob diese Länder dümmer, oder gescheiter sind als wir. Selbst der Mehrheitsbeschluss des Europäischen Parlaments – das 447 Millionen EU-Bürger vertritt –, die Atomenergie als „umweltfreundlich“ einzustufen, wird von den deutschen Grünen besserwisserisch abgelehnt und konträr gegengearbeitet.

Die alten Menschen sollen ihre Autos abschaffen und zu Fuß gehen, oder aufs Fahrrad steigen. Ich finde, dass die „Verbotspolitik“ der Grünen an der Grenze der Erträglichkeit angekommen ist. In diesem Zusammenhang sehe ich den exzellenten Kommentar „Bizarres Gesetz“ von Jörg Quoos im „MM“. Besser kann man diese verfehlte Politik nicht dokumentieren. Bald wird ein hyperventilierender Grüner versuchen, uns klarzumachen – um mit Camus zu reden – dass Sisyphos ein glücklicher Mensch war.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3LuPoG2