Null Information in der Sendung

Zum Artikel „So sieht das neue RNF aus“ vom 18. Juni:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das neue RNF mit den alten Moderatoren*innen? Mit diesen Gesichtern, die einem zwischen 18.00 und 18.30 Uhr auf dem Bildschirm entgegengrinsen, ist kein Neuanfang möglich. Aber der Sender ist wie sein Personal: allergrößte Provinz. Warum Herr Lautenschläger da nicht mal für neuen Wind sorgt, wird sein Geheimnis bleiben. Aber vielleicht schaut er ja gar nicht RNF.

Der RNF-Videotext – schlechter geht es nicht mehr. Selten stimmt die angekündigte Sendung mit dem gerade gezeigten überein. Infos über den aktuellen Beitrag? Fehlanzeige. Passend dazu: Kurz vor Beginn der RNF life-Sendung am 18. Juni stand im Laufband: RNF stellt sich neu auf und vor. Doch während der Sendung null Info. Im „MM“ stand es am nächsten Tag. So weiter machen? Na dann bis zur nächsten Insolvenz.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2UwPd6B

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2