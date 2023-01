Nordisches Modell einführen

Zum Artikel „Wie sich das Rotlichtmilieu verändert hat“ vom 14. Januar:

Ich möchte doch jetzt die Schilderung des Rotlichtmilieus von Herrn Stephan Alfter mit der darin stattfindenden Prostitution vom Kopf auf die Beine stellen und diese verharmlosende, kritiklose Darstellung der Frauen, in der Menschenwürde verachtenden Prostitution demaskieren.

Hier wird nicht die Frage gestellt, wozu, weshalb und wofür Prostitution ist? Für die patriarchale Männerwelt! Gibt es ein Männerrecht im Grundgesetz auf Prostitution, Frauen zu kaufen und für seine sexuellen Wünsche zu gebrauchen? Ist das mit den Menschenrechten vereinbar? Warum erheben die Politiker/Innen, die MdBs der Stadt, der Republik, die Kirchen der Republik, die Evangelische Kirche mit der Diakonie, sowie die Katholische Kirche mit der Caritas ihre Stimmen nicht dagegen und positionieren sich für das Nordische Modell, wie Frankreich es getan hat.

Wer ist der Profiteur? Die Freier, die Bordellbetreiber, unsere Stadt Mannheim, unsere Republik, die von den 25 Euro Steuern pro Tag, 9125 Euro pro Jahr, die jede Prostituierte in der Lupinenstraße und in anderen Bordellen der Stadt, der Republik an das Finanzamt abführt? Ist Prostitution in einer Gesellschaft, in der die Menschenrechte gelten, menschenwürdig, geschlechtergerecht? Frankreich, unser Nachbar, ist uns einen Schritt voraus und hat 2016 das Französische Gesetz eingeführt, das die Bestrafung der Freier vorsieht, die Straffreiheit für die Frauen in der Prostitution, echte Ausstiegshilfen, Wohnung, Unterhalt, berufliche Ausbildung, und Aufklärung der Bürger/Innen über die Frauen- und deren Menschenrechte verachtende Prostitution.

Nach meinem Dafürhalten verstößt Prostitution gegen Art. 1 GG, „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Zählt dazu auch die Würde der Frauen in der Prostitution aus den Staaten Osteuropas, der Ukraine (!), Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn und Tschechien, auch staatenloser und statusloser Prostituierter Frauen?

Warum schicken wir nicht unsere Ehefrauen, Töchter, Enkelkinder und Nichten in die Prostitution, wenn das ein Beruf wie jeder andere ist? Warum brauchen Frauen eine Schutzwohnung, wenn sie aus der Prostitution aussteigen? Es ist jetzt Zeit, dass unser Bundestag das Nordische Modell einführt, wie Frankreich.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3XWmJyv