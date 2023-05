Nofretete an den Nil

Zum Leserbrief „Eigentum des Museums“ vom 8. Mai:

Wieder einmal hat die altbekannte Riege leserbriefschreibender Männer zugeschlagen. Das veröffentlichte Statement von Ivo Auer schlägt aber eindeutig dem Fass den Boden aus. Er ist der Meinung, die „in England rechtmäßig gekauften“ Artefakte (Köpfe von Maori) sollen gefälligst von Neuseeland zurückgekauft werden – zu einem fairen Preis versteht sich, und alles ist gut.

Diese Aussage ist an Ignoranz und Respektlosigkeit vor dem Hintergrund der Art und Weise der „Inbesitznahme“ nicht zu überbieten. Etwas Geschichtsunterricht ist hier dringend geboten. Wie nämlich bekannt sein dürfte, haben Briten, aber auch Niederländer, Franzosen und Deutsche nicht nur (unter anderem) Australien, sondern auch Neuseeland überfallen, in Besitz genommen, die dort lebenden Einwohner enteignet und versklavt, ihrer Kultur und Identität beraubt, Land und Bodenschätze gestohlen, heilige Stätten entehrt und ermordet, wer sich in den Weg stellte.

Unzählige den Maori wertvolle Kultgegenstände wurden außer Landes geschafft und zum Teil auch an interessierte Museen Europas verkauft. Wer den Gewinn daraus eingesackt hat, dürfte unstreitig sein – die Maori jedenfalls waren es nicht. Sie wurden weder um Erlaubnis gefragt noch entschädigt – bis heute nicht.

Es gibt das heute noch gültige Sprichwort „der Hehler ist so schlimm wie der Stehler“. Wie kann ein geraubtes Kunstwerk den eigentlichen Besitzern zum Rückkauf angeboten werden? Ich frage mich, was Herr Auer dazu sagen würde, wenn ich in sein Haus einbreche, Schmuck entwende, diesen weiter verkaufe und der Hehler bietet ihm diesen an zum Rückkauf?

Zum Glück ist hier ein Umdenken im Gang und der Versuch, diese unvorstellbaren Gräuel und Ungerechtigkeiten durch Rückgabe der gestohlenen Kunst wenn auch nur ansatzweise wieder gutzumachen. Die Benin-Bronzen sind ein gutes Beispiel dafür. Und, nein, Nofretete gehört nicht nach Berlin, sondern an den Nil. Ganz rechtmäßig. Ich wünsche den Maori-Vorfahren eine gute und sichere Heimreise.