Nicht über aktuelle Planungen informiert

Das hätte man kommen sehen können. Aber den Verantwortlichen bei der Stadt sind die Bürger wohl vollkommen egal und der Autofahrer eh nur der Depp der Nation. Fehlt nur noch der Vorschlag, man solle doch aufs Fahrrad umsteigen...

Mit einer Sanierungslösung wäre allen geholfen gewesen, da man hier die Tiefgarage nur teilweise hätte absperren müssen. Kleine Posse am Rande: Die Parkplätze am Cahn-Garnier-Ufer rechts nach dem Gewerkschaftshaus bis zum OEG-Bahnhof, rund 15 Stück, sind seit kurzen von 8 bis 18 Uhr nur noch für Busse erlaubt. Damit fallen tagsüber also weitere Parkplätze weg.

Heftige Situation

Straßenparker haben aktuell schon schlechte Karten. Wenn jetzt noch weitere Parkflächen wegfallen, wie Theater oder der Seitenstreifen nach dem Gewerkschaftshaus, wird die Situation für die Betroffenen echt heftig. Hätte man aber absehen können, denn man wusste ja, wie viele Parkplätze man vermietet hatte und auch wie viele Kurzzeitmieter täglich die Tiefgarage und die Mulde nutzen. Man hatte sich aber einfach nicht dafür interessiert.

Da der Abbruch frühestens im dritten Quartal 2022 losgehen soll, hätte man seitens der Stadt und der DWW auch eine Vereinbarung finden können, dass man das Gerüst erst Ende des zweiten Quartals abbaut und somit den Mietern mehr Zeit verschafft. Aber hier geht es eh nur um Profit und die Bürger sind vollkommen egal. Die Anwohner der zukünftigen Baustelle wurden bisher weder von der Stadt noch der DWW über die aktuellen Planungen informiert. Man weiß absolut nichts! Und das bei einem Projekt, welches über mindestens fünf Jahre die Anwohner beschäftigen wird.

