Nicht so prickelnd

Zum Artikel „Wasser aus Plastikflaschen – ein Segen nur für Konzerne“ vom 21. März:

Wieder einmal versucht der „MM“ seinen Lesern ein schlechtes Gewissen einzureden, indem er sich des Vehikels „Umweltschutz“ (hier: Müllproblem) bedient. Die Kunststoffflaschen sind zu allererst mal ein Segen für die Verbraucher, muss doch hier erheblich weniger Tara durch die Gegend gefahren und geschleppt werden als zum Beispiel im Vergleich zur Glasflasche. Auch die Tatsache, dass man mehr als das doppelte Volumen (1,5 Liter PET Flasche im Vergleich zu 0,7 Liter Glasflasche) an Wasser bei gleichem Raumbedarf transportieren und lagern kann, wird hier nicht erwähnt.

Sollte einem einmal eine Flasche aus der Hand fallen, hat die Kunststoffflasche ebenfalls Vorteile gegenüber Glas. Ganz zum Schluss des Artikels wird erwähnt, dass wir in Deutschland eine Recycling-Quote von gut 80 Prozent haben (ich habe auf die Schnelle im Internet Werte zwischen 93 und 94 Prozent gefunden). Wir haben also – zumindest in Deutschland – kein Problem mit den Kunststoffflaschen.

Dies alles hätte man erwähnen und positiv darstellen können, wenn es gewollt gewesen wäre. Schlechte Nachrichten verkaufen sich offensichtlich doch besser. Aber Vorsicht, womöglich finden nicht alle Leser diese von Ideologien geprägte Berichterstattung so prickelnd.

