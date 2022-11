Nicht schon seit 5000 Jahren

Zum Interview mit Ahmad Mansour „Ich habe mich von meinem Hass befreit“ vom 27. Oktober:

In dem Interview mit Redakteur Walter Serif behauptet der Psychologe, Islamexperte und Autor Ahmad Mansour: „Antisemitismus existiert seit 5000 Jahren“. Das ist falsch. Vor 5000 Jahren gab es noch keine Juden.

Für diejenigen, die sich auf die Bibel beziehen möchten, begann die Geschichte der Israeliten, die später Juden genannt wurden, um rund 2000 v. Chr. mit den sogenannten Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Um rund 1250 v. Chr. führte Moses das Volk Israel aus Ägypten. Es eroberte Kanaan. Die Könige Saul, David und Salomon regierten dort um rund 1000 v. Chr. Diese biblische Erzählung ist nach den neueren archäologischen und historischen Forschungen nicht haltbar.

Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler geht heute davon aus, dass die Ethnogenese der Israeliten im späten 13. Jahrhundert v. Chr. in Kanaan stattfand. So schreibt zum Beispiel der prominente Archäologe Israel Finkelstein: „Die meisten Menschen, die das frühe Israel bildeten, waren Einheimische (…) Die frühen Israeliten waren (…) ursprünglich Kanaanäer“. Von Antisemitismus ist weder in der Bibel noch in den neueren Forschungen die Rede. Er kam erst auf, als die frühen Christen, eine jüdische Sekte, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung anfingen, ihre Mutterreligion als Gottesmörder zu verleumden, weil angeblich sie und nicht die Römer Jesus von Nazareth ans Kreuz genagelt hätten.

Haltung inzwischen revidiert

Bald kamen andere Verunglimpfungen dazu, besonders nachdem das Christentum Ende des vierten Jahrhunderts zur einzigen erlaubten Religion des Römischen Reiches wurde. Der christliche Antijudaismus war fast 2000 Jahre lang eine ebenso fruchtbare wie furchtbare Grundlage des Antisemitismus, der sich im 19. Jahrhundert vor allem aus gesellschaftlichen Gründen heraus entwickelte.

Die Christen haben inzwischen, das muss man fairerweise feststellen, ihre Haltung zum Judentum weitgehend revidiert. Heute gibt es eine respektvolle Zusammenarbeit zwischen Kirche und Synagoge.

