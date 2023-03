Zum Interview mit Achim Wambach „Die Stadt sollte ihr Geld nicht in den Solarausbau stecken“ vom 14. 2.:

Seit einiger Zeit spricht sich der Präsident des ZEW, Achim Wambach, gegen die Förderung erneuerbarer Energie, wie der Photovoltaik, aus. So nun auch in einem Interview im „Mannheimer Morgen“, in dem er sich gegen die jüngst beschlossene Förderung der Stadt von Solaranlagen wendet. Was ist sein Argument?

Die Stromerzeugung werde auch ohne diese Bemühungen (klimaneutral) transformiert. Der Emissionshandel regle quasi von allein, dass wir im Bereich der Energie „unsere Klimaziele“ erreichen. Die Emissionszertifikate, die durch neue PV-Anlagenfrei würden, würden einfach anderweitig verbraucht, am CO2-Ausstoß ändere sich dadurch nichts. Mein Einwand: Das momentan festgelegte Volumen an handelbaren Emissionen und seine (politisch) festgelegte Abnahme über die Jahre ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt viele Stimmen, die deutlich ambitioniertere Klimaziele fordern als die derzeitige Beschlusslage, damit das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden kann.

Mehr PV-Stromerzeugung ermöglicht konventionelle Stromerzeugung, etwa aus Kohle, und die verfügbaren Emissionsmengen zu reduzieren. Dies ist schon im derzeitigen Regelwerk der EU vorgesehen, wenn man einem Artikel in der „Zeit“ vom 9. Februar, Seite 27 folgt. Dort wird ausgeführt, dass die Abschaltung von Kohlekraftwerken im Jahr 2021 mit einer „Löschung“ von Emissionszertifikaten hätte kombiniert werden können – das sehen die EU-Regeln bereits vor –, wenn das Wirtschafts- und Klimaministerium diese Meldung an die EU nicht „gründlich verpennt“ hätte. Im Übrigen: Nicht der Markt hat die Energiewende zum Laufen gebracht, sondern innovative und engagierte BürgerInnen, die vor Jahrzehnten angefangen haben, zu demonstrieren, dass die Kraft der Sonne (und der Windkraft) für die Stromerzeugung einen wesentlichen Beitrag leisten kann. 2021 lag der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms bei 42,8 Prozent.

