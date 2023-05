Nicht hinterfragt

Zum Kommentar „Der Prellbock zur Freiheit“ vom 3. Mai:

Den Kommentar habe ich mit Interesse gelesen, spiegelt er doch in eindrücklicher Weise das Problem der Presse und somit der Pressefreiheit wider. In der Sprache staatstragend eloquent, geschliffen, glatt und vor allem ohne jegliche Selbstkritik. Da ist nichts davon zu spüren oder gar zu lesen, dass man in der Coronazeit manchem aufgesessen ist, manches ungeprüft und unkritisch weitergegeben hat, weil es von „vertrauenswürdigen“ Stellen kam.

Da wird weder der erziehende Journalismus noch der Influencer-Journalismus hinterfragt. Da wird festgestellt, dass viele Menschen sagen, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können oder sich mit ihrer Meinung nicht in den Medien abgebildet finden, aber nicht nach den Ursachen oder der Abhilfe gefragt. Da wird nicht gefragt: Sind wir in manchen Fragen zu regierungsnah, zu nah an den Bedürfnissen der Exekutive? Da wird nicht gefragt: Dient oder nützt der Journalismus wirklich, Zitat: „(den) Menschen, die ihn bezahlen“? Oder sind mit den Menschen die gemeint, die finanzkräftig halb- und ganzseitige Werbeseiten schalten, egal ob privat, öffentlich-rechtlich oder ministeriell?

Die Bedrohung der Pressefreiheit fängt mit einem Vertrauensverlust in die Unabhängigkeit der Presse an. Es wird aber nicht gefragt: Was ist unser Anteil an dem Vertrauensverlust? Ist dieser Vertrauensverlust erst einmal eingetreten, lässt sich das schwer wieder ausgleichen. Das ist die Tür, die, einmal geöffnet, von den Feinden der Demokratie instrumentalisiert werden kann und werden wird. Die (a)sozialen Medien lassen grüßen. Davon allerdings ist in diesem Kommentar nichts zu lesen.

Info: Originalkommentar unter bit.ly/41cQVqo