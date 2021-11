Zum Kommentar „Pflegekräfte in der Pflicht“ vom 8. November:

Mit großer Betroffenheit habe ich den Kommentar von Herrn Alfter gelesen. Verwundert reibe ich mir die Augen. Letztes Jahr noch systemrelevant und mit Applaus gefeiert, jetzt als potenzielle Täter mit Tötungsabsichten abgestempelt. So schnell wird man von Paulus zum Saulus. Von dumm, verpennt, zum Querdenker und Jammerlappen heruntergekommen. Mit Verlaub, Sie machen es sich sehr einfach.

Als Heimleiter habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen und nicht pauschal in Impfwillige und Impfunwillige einzuteilen. Es gibt ungeimpfte Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit muss man leben. Durch reden, reden, reden ist es gelungen, Vorbehalte und Ängste abzubauen. Damit konnte ich in meiner Einrichtung eine Impfquote von fast 99 Prozent erreichen. In diesen schweren Zeiten ist es so anstrengend geworden, für unseren schönen Beruf engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und altgediente Weggefährten bei der Stange zu halten. Kommentare wie der von Herrn Alfter sind dabei nicht hilfreich.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/30HQNpw

