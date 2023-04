Nicht einbinden lassen

Der Artikel im „Mannheimer Morgen“ über die Aussage des Herrn Macron und die Reaktionen von europäischen, besonders deutschen Politikern hat mich tatsächlich auch irritiert. Durch die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion ist zum Beispiel Deutschland als Industrienation ökonomisch so ziemlich an der Grenze seiner Belastungsfähigkeit angekommen. Unser Bundeskanzler achtet mit großer Besonnenheit darauf, dass wir nicht zur Kriegspartei werden. Er widersteht damit Opportunisten, quer durch die Fraktionen, die zu diesem Thema ihr parteipolitischen „Süppchen“ kochen wollen (Herr Röttgen).

Nun kriselt es in der chinesischen Region. Die USA führen mit den Philippinen und Südkorea große Manöver durch. Die Chinesen rund um Taiwan. Dazu kommt kräftiges Säbelrasseln aus Nordkorea. Der Kessel in dieser Region ist also am Kochen. Irritiert war ich vor Jahresfrist, als die Bundeswehr eine Staffel von Kampf-Flugzeugen mit Luftbetankung nach Malaysia fliegen ließ. Ich konnte jedenfalls keinen Grund für dieses Manöver ausmachen. Doch wenn man das als Teil eines pazifischen Puzzles sieht, wird einem Angst und Bange.

Unter diesem Aspekt sehe ich die Aussage von Herrn Macron, der Europa in seinen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen autonom sehen will. Keinesfalls „schießt“ Herr Macron, kritiklos gegenüber China „auf die USA“ wie im obigen dpa-Artikel im „MM“ zu lesen ist. Auch Herr Mützenich von der SPD identifiziert sich mit den Bemühungen von Herrn Macron. Es kann nicht die Intension von Europa sein, sich in die weltweiten geostrategischen Ziele der USA ohne Vorbehalt einbinden zu lassen.