Nicht auf dem Rücken der Beschäftigten austragen

Zum Artikel „Erzieherin erzählt vom Pandemie-Alltag ohne Nähe“ vom 22. April:

AdUnit urban-intext1

Was die Erzieherin Anna Grohmann in ihrem Brandbrief formuliert hat, höre auch ich von betroffenen Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch in Grundschulen – nicht nur aus unserer Region, sondern auch aus anderen Bundesländern.

Neue Verordnungen kommen in der Regel am Freitag (spät, manchmal auch sehr spät) und müssen bis montags umgesetzt werden; für den Anlieferungstermin von Tests an Schulen wurde in den Osterferien ein Zeitfenster von Mittwoch bis Freitag ohne genauere Angabe angekündigt; Eltern verweigern Testungen ihrer Kinder und drohen für den Fall der Zuwiderhandlung mit Klage; mit Beschimpfungen wird Online-Unterricht zu individuellen Zeiten eingefordert; fast alle Kinder sind in der Notfallbetreuung – auch wenn sie krank sind und, und, und… Zweifellos ist die Situation für Eltern und Kinder belastend, viele von ihnen kratzen an der Grasnarbe und es betrifft vor allem Frauen. Sie brauchen Unterstützung.

Dass Familien und Kinder nicht abgehängt werden, ist richtig und wichtig und hat eine hohe politische Priorität. Aber das kann und darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Zum einen haben auch sie Familien und Angst davor, sich zu infizieren. Zudem sind sie persönlich-privat oftmals in der gleichen Situation wie diejenigen, deren Kinder sie betreuen und unterrichten. Wenn sie krank sind oder gar mit Corona infiziert werden, kann gleich die ganze Gruppe oder Klasse dichtgemacht werden. Davon sind dann alle Eltern und Kinder betroffen. Mehr Solidarität würde da sicher etwas zur Entspannung beitragen. Schließlich sitzen alle im selben Boot.

AdUnit urban-intext2

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3hjelaj