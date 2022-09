Neckar und Buga

Zu den Artikeln „Mit Füßen im Wasser spazieren – dank Renaturierung am Neckar“ vom 31. August und „50 000 Pflanzen reinigen das Wasser“ vom 2. September:

Ich begrüße die Umbenennung des Altneckars in Höhe Neuostheim in künftig Wolfgang-Raufelder-Ufer, nach der dann hoffentlich erfolgreichen(!) Renaturierung. Ob er allerdings die Verknüpfung dieser Maßnahme mit den aktuellen Buga-Plänen, nämlich Herstellung eines großen Sees in der Au mit Anbindung per Bachlauf an den Neckar, gutgeheißen hätte, möchte ich stark bezweifeln.

Ich kann mich noch sehr gut erinnern wie Herr Raufelder seinerzeit in einer leidenschaftlichen Rede im Gemeinderat seine Ablehnung der Buga-Pläne begründet hat. Ebenso Herr Fojkar (Grüne) in seinem anschließenden Beitrag. Dann sind alle Grünen plötzlich umgeschwenkt um „staatstragend“ das Projekt kritisch zu begleiten.

Die Speisung des Sees und des vorläufigen „Bachlaufs“ mit kostbarem Grundwasser bei Extremdürre widerspricht doch vollkommen der Idee von Nachhaltigkeit. Auch die derzeitige Buga-Bepflanzung muss seit Monaten aufwendig und kostenintensiv bewässert, beziehungsweise am Leben erhalten werden. Ab 2027 soll dann der Anschluss an den Neckar erfolgen, wenn bis dahin die hohen Phosphorwerte desselben gesunken sind. Was passiert eigentlich zukünftig bei Hochwasser oder meist wohl Niedrigständen, bei einem Höhenunterschied von acht Metern zum Buga-See? Dauerpumpen zum Ausgleich?

Mir scheint, dass hier der Mensch wieder einmal Gott spielt und die Natur zu ihrem Schaden verändert. Aber vor allem: Man hat den Schuss einer tatsächlich sich schnell beschleunigenden Klimakatastrophe offenbar immer noch nicht gehört. Vielleicht sind die wahren Utopisten und Traumtänzer ja Jene, die meinen, es würde alles gerade so weiter gehen wie bisher.

Kann es vielleicht sein, dass diese Buga, die man zur Nachhaltigsten ever ausrufen will, am Ende die Teuerste und Bescheuerteste wird, weil ganz einfach das Wetter mit all seinen Extremen der ganzen Sache einen dicken Strich durch die Rechnung machen wird? Leider befürchte ich seit der Dürre 2018 Letzteres ...

In zwei Beiträgen des „MM“ wurden den Mannheimer Bürgerinnen vier Projekte rund um Feudenheimer Au und Neckar ausführlich vorgestellt. Als Projektphase Süd ist eine unterirdische Führung des (späteren) Au-Wasserlaufs zu verstehen, der zunächst die Feudenheimer Straße und die Straßenbahn-Anlage unterqueren wird und dann entlang der B 38a zum Neckarkanal weitergeführt wird.

Bevor die detaillierte Buga-Planung und die Au-Verplanung öffentlich bekanntwurden, war zu lesen, dass von einer Rekultivierung der ehemaligen Neckarschleife in der Au, also von einem Zufluss des Neckars in die Au, so lange abzusehen sei, bis am Oberen Neckar der Bau mehrerer notwendiger Kläranlagen erfolgt sei.

Denn die (2019) hohe Verschmutzung des Neckars lasse die Zuführung von Neckarwasser in ein Naturschutzgebiet nicht zu. Dies sei vermutlich erst in mehreren, möglicherweise erst in zehn bis 15 Jahren, genehmigungsfähig. Für die erforderlichen Kläranlagen gebe es noch nicht einmal Planungen.

Nun entnehme ich dem „Mannheimer Morgen“, dass die Prämisse einer vorherigen Klärung des Neckarwassers offenbar nicht erfüllt ist, sonst hätte man in der Au nicht zusätzlich zu all den anderen Baumaßnahmen auch noch eine Kläranlage, Pardon: ein Filterbecken, bauen müssen für „das teils verschmutzte Neckarwasser“.

Für eine einmalige Füllung bei der Größe von 4300 Quadratmetern bei einer Wasserhöhe von nur einem Meter müssen 4,3 Millionen Liter Grundwasser mit Hilfe von E-Pumpen entnommen werden. Fällt Klärschlamm an? Wenn ja, wohin damit? Pfälzer Gemüsebauern werden neuerdings bei Grundwasser-Entnahme über die erlaubte Menge hinaus zu hohen Geldstrafen verurteilt.

