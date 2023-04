Natur schützen

Es ist eigentlich schade, dass man erst, wenn es zu spät ist, sich darauf besinnt, Vogelarten zu schützen. Früher waren Rebhühner und Fasanen stark bejagtes Wild. Heute ist fast die Hälfte der 259 in Deutschland heimischen Brutvögel auf der Roten Liste, 33 Arten gelten als „vom Aussterben bedroht“. Doch nicht nur hier, überall auf der Erde schwinden die Vogelbestände so stark wie nie zuvor.

Die Lage in der Agrarlandschaft bleibt alarmierend. So nahmen die Bestände von Rebhuhn, Kiebitz, Braunkehlchen, Feldlerche, Feldschwirl und Grauammer über 24 Jahre um fast 90 Prozent ab. Deshalb wäre es gut, nicht nur die Bestände des Rebhuhns auf Heddesheimer Gemarkung festzustellen. Denn Kiebitz, Grauammer, Braunkehlchen und Feldschwirl kommen schon seit Jahren kaum noch in Heddesheim vor, auch hier wäre eine Kartierung sehr wichtig. Deshalb sollten geeignete Biotope, für alle bedrohten Vogelarten, schnellstens wieder hergestellt werden.

Leider gibt es immer noch uneinsichtige Hundehalter, die ihren Lieblingen während der Brutzeiten vom 1. März bis 30. September in Wiesen, Feld und Flur, freien Lauf lassen. Den Lockruf des Rebhuhns, via Lautsprecher, sollte man ebenso unterlassen, denn dem Lockruf, folgen auch Fuchs und Marder. Doch sollte man all denen Dank sagen, die sich für die Kartierung des Rebhuhns viel Zeit nahmen. Ich wünschte mir, dass diese Truppe immer bereit wäre, wenn es gilt, unsere Natur zu schützen.