Natürlich bezahlen die Kunden

Zum Artikel „MVV will mit Gas und Öl die Fernwärme-Versorgung sichern“ vom 16. April:

Ich bin fassungslos über diesen Bericht. Es wird angegeben, dass die Ersatzanlage für die Fernwärmeerzeugung 150 Stunden im Jahr gebraucht wird. Das entspricht 6,25 Tagen. Eigentlich beginnt die Heizperiode im Oktober und endet dann im Mai des darauffolgenden Jahres. Das sind rund sieben Monate oder etwa 200 Tage.

Alles Schildbürger?

Entweder es handelt sich um einen Schreibfehler, oder wir sind alle Schildbürger. Es wird uns hier etwas vorgemacht, das mit der Realität nichts zu tun hat, und außerdem ersetzt man eine bewährte Anlage, die mit fossilen Brennstoffen betrieben wird mit einer anderen, die auch fossil betrieben wird. Ergibt das einen Sinn? Die Kosten sollen 100 Millionen betragen für 6,25 Tage. Wer soll das bezahlen? Natürlich die Kunden.

Nach Lektüre dieses Artikels von Martin Geiger fällt mir nur noch der Begriff „Wahnsinn mit Methode“ ein. Die MVV plant den Bau von zwei Heizkraftwerken, mit 270 Megawatt und 80 Megawatt, zusammen 350 Megawatt, die mit Gas oder Öl betrieben werden sollen, das heißt mit fossilen Brennstoffen. Daneben soll noch eine 20-Megawatt-Flusswärmepumpe gebaut werden, natürlich mit Subventionen aus Steuermitteln, die im Vergleich zu den Leistungen der Heizkraftwerke eher eine grüne Alibifunktion hat.

Zusammen mit EnBW und RWE betreibt die MVV das „Großkraftwerk“ (GKM) mit dem hocheffizienten Block 9 mit einer Brennstoffausnutzung von bis zu 70 Prozent bei Strom- und Fernwärmeproduktion. Das GKM inklusive Block 9, der 2015 in Betrieb ging, soll bis 2034 oder noch früher abgeschaltet und verschrottet werden. Die MVV will also den hocheffizienten Steinkohleblock 9 weit vor Ablauf seiner normalen Betriebsdauer abschalten und plant als Ersatz den Bau von Kraftwerken, die mit den fossilen Brennstoffen Gas und Öl betrieben werden.

Rohstofflieferung unklar

So sieht also die „grüne“ Zukunft der Energieversorgung in Mannheim aus, von der der MVV-Chef ständig geschwärmt hat, in der Hauptsache Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen befeuert werden. Ganz nebenbei muss man noch feststellen, dass mit dem Abschalten des GKM einer der größten Gipsproduzenten in der Region wegfällt. Es ist nicht klar, wer dann in Zukunft diesen für die Bauindustrie wichtigen Rohstoff liefern kann.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3swxsPT

