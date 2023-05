Nachdenken über das Konzept

Seit Jahren nutzten wir den Luisenpark mit Dauerkarte zur Erholung vom Stadtleben. Dafür gingen wir bisher zu Fuß (Bewegung und Klimaschutz) von unserer Wohnung in R 7 am Nationaltheater vorbei durch den Unteren Luisenpark bis zum Eingang und in den Luisenpark und je nach Kondition (wir sind 80 und 85 Jahre) ein kleineres oder größeres Stück durch den Park und dann wieder so zurück.

Letzten Freitag war schönes Wetter, und so beschlossen wir den ersten Gang zur Buga mit unseren Jahreskarten. Doch am Eingang „Unterer Luisenpark“ war Schluss. Ein Grüppchen stand bereits da und unterhielt sich über den geschlossenen und zugeketteten Eingang. Leute verließen den Park durch den Ausgang – das funktionierte. Wir waren uns alle einig, dass der verschlossene Eingang kundenunfreundlich ist für jene, die der Buga durch Kauf der Jahreskarten frühzeitig Geld zur Verfügung gestellt haben.

Treppe hoch und an der Straße

Man zwingt uns Senioren, die Treppen hoch und ein ganzes Stück Straße zu gehen, zwischendurch eine Straße zu überqueren, nur um dann am Fernsehturm den Eingang zu nutzen. Hätten wir das beim Kauf der Karten gewusst, wäre der Kauf überdacht und wahrscheinlich durch einen einmaligen Besuch ersetzt worden.

Dieses unsensible Verhalten den Kunden gegenüber reiht sich ein in manche andere Entscheidung der Buga-Verwaltung, die wir nicht nachvollziehen können. Noch hoffen wir auf Nachdenken und eine kundenfreundliche Neuausrichtung des Buga-Konzeptes, auch mit Hilfe der Politik.