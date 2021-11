N 1 – und wie es weitergeht

Zum Artikel „Unbekannte Aufnahmen vom Alten Kaufhaus auf N 1 in Mannheimer Kalender“ vom 13. November:

Nach Zig-Jahren Abwesenheit von Mannheim, der Stadt meiner Jugend, lebe ich – endlich – wieder hier (und lese aufmerksam den MM). Es gibt aber doch so einige Dinge, die mir seitdem hier irgendwie „aufstoßen“.

Auf vielen Zeitungsseiten, vielen Leserbriefspalten regt man sich auf, entrüstet sich vehement (mit Recht) über einen Ex-Bundestagsabgeordneten, der über diverse undurchsichtige Maskendeals „gestolpert“ ist. Aber bei anderen Dingen ist von derlei Aufregung nichts zu spüren, da ist Lethargie angesagt. Dann, wenn es um – in meinen Augen – wichtige Aspekte geht, die das Leben in dieser meiner Stadt betreffen.

Beispiel 1, das Stadthaus: Da nehmen die Bürger das einfach klaglos hin, was das Landes-Denkmalamt dazu verschwurbelt als ein „exemplarisches Denkmal der Postmoderne“ tituliert. Dies wird akzeptiert, als wäre es gleichsam ein alleroberstes Gerichtsurteil, gegen das kein Einspruch möglich ist. Warum gibt es hierzu nicht eine Art Bürgerinitiative (man denke mal zurück an die Alte Oper in Frankfurt oder auch an die BIG Lindenhof), die sich zum Ziel gesetzt hat, diesen „postmodernen Schandfleck“ zu beseitigen und das Alte wieder zu wagen; siehe die Fotomontage im „MM“ vom 13. November von Manfred Bender. Wo ist denn in Mannheim von dem Alten – das Schloss liegt etwas zu abseits – im Stadtinneren, von alter (Architektur-) Atmosphäre viel vorhanden?

Postmodernes hat Mannheim genug. Die Post am Paradeplatz reicht doch dazu, mehr postmodernes braucht es in dieser zentralen Lage nicht. Das Alte wurde viel zu oft – wo war damals das Landesdenkmalamt? – nach dem Krieg einfach abgerissen. Jetzt eben halt mal den umgekehrten Weg gehen und Altes wiederherstellen (siehe Berlin) und das Pseudo-Postmoderne abreißen.

Beispiel 2, Fahrradparkhaus Hauptbahnhof Süd: Haben die Mannheimer schon die Berliner BER-Mentalität adaptiert? Dieses Parkhaus, großmundig verkündet, sollte 2022 eröffnet werden. Jetzt nur eine knappe Meldung: Eröffnung frühestens 2024 – und keiner regt sich darüber auf. Warum, wieso, woran liegt’s, wer hat so entschieden?

Und vielleicht kommt 2023 die Meldung: Eröffnung frühestens 2025. Nun ja, der Flughafen Berlin wurde auch erst 13 Jahre später eröffnet. Was aber ist mit der Unterführung dort zum Hauptbahnhof – auch erst 2024? Wo doch der „Suezkanal“ ab Ende 2022 komplett gesperrt wird – für alle!

Ich könnte noch weitere Beispiele nennen zu dem, was mir hier als Neu-Alt-Monnemer so auffällt.

Schön ist die N 1-Bebauung wirklich nicht. Aber vielleicht lässt sich eins aus der Geschichte des Abrisses des historischen Vorbilds und der Situation heute lernen: Mal langsam machen mit dem Abreißen! Halbwertzeiten von 30 Jahren können wir uns im Gebäudesektor anlässlich der Klimakrise nicht mehr leisten.

In knapp acht Jahren wird beim jetzigen Tempo der Ressourcenverbrauch zum Scheitern des 1,5-Grad-Ziels führen. Auf Mannheimer Großbaustellen (Turley!) kann man sich anschauen, wie besinnungslos Stahl und Beton – nicht unbedingt Gemeinwohl-, sondern meist renditeorientiert – zusammengekippt werden. 40 Prozent des Energieverbrauchs eines Gebäudes entsteht bereits beim Bauen. Da sollte ganz genau überlegt sein, was man mit einem Neubau will, welchen höchstmöglichen dauerhaften Nutzen die Gesamtgesellschaft daraus ziehen soll. Zumal wenn die Stadt wie bei N 1 zur Hälfte Mitbesitzerin ist.

Könnte nicht hinter der heutigen postmodernen Fassade eine Nutzung entstehen, die in der Mannheimer Innenstadt wohl krisenfest immer gebraucht wird: bezahlbarer Wohnraum! Damit wäre dann die Langlebigkeit einer Umnutzung gegeben. Und die Schönheit des Kalenderbildes: Mindestens 50 Prozent macht ja das viele Grün und die hohen Stadtbäume aus. Das geht natürlich – und sogar klimapositiv. Bleibt noch zu hoffen, dass die von der Ampel im Neubaubereich geplanten Ausgaben ausschließlich im KfW40 Plus Standard verbaut werden. Andere Gebäude können wir uns nicht mehr leisten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3DuDvuM