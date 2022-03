MVV betreibt Kirchturmpolitik

Zum Artikel „MVV: Ab 2035 kein Erdgas mehr“ vom 18. März:

Um mit aller Macht bis 2040 klimaneutral zu werden, scheut die MVV Energie AG weder Lieferstopp noch Täuschungsmanöver. So will sie ab 2035 keine Kunden mehr mit Erdgas beliefern. Das betrifft nicht nur über 20 000 Haushaltskunden, die mit Erdgas heizen und oder kochen, sondern auch Betriebe, die Erdgas für ihre Produktionsprozesse benötigen. Sie müssen sich neue Lieferanten suchen, die von Neukunden höhere Tarife verlangen. Die Klimabilanz wird dadurch in Mannheim nicht besser. Aber die MVV kann sich rühmen, „grüner“ geworden zu sein. Das ist Kirchturmpolitik.

Am meisten werden sich diejenigen MVV-Gaskunden freuen, die sich in den letzten Jahren von der MVV gasbetriebene kleine Blockheizkraftwerke anstelle von Fernwärme haben aufschwatzen lassen. Jetzt will die MVV das Fernwärmenetz wieder ausbauen. Bis vor Kurzem hat sie noch laut darüber nachgedacht, Heidelberg und Schwetzingen abzukoppeln. Beim Strom sieht es nicht anders aus. Da drängt die MVV auf die vorzeitige Stilllegung des GKM bis 2030 und kann dann nur noch Mannheimer Haushalte mit Strom beliefern. Industrie, Gewerbe, Handel und die Deutsche Bahn müssen sich neue Lieferanten (mit Kohle- und Atomstrom) suchen oder abwandern.

Auch in diesem Fall wird Mannheim oder die Region nicht klimaneutral. Im Gegenteil: Im Winter muss die MVV dann mit zwei neuen Zusatzkesseln das Fernwärmenetz stabil halten und RWE in Biblis mit einer 300-Megawatt-Gasturbinenanlage das elektrische Netz. In beiden Fällen wird Erdgas mit schlechtem Wirkungsgrad verbrannt, anstatt aus gleicher Gasmenge im GKM in einem Kombiblock mit hohem Wirkungsgrad mehr Strom und Wärme heraus zu holen (wie es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen ist).

Kunden einfach nicht mehr zu beliefern, ist dreist und widerspricht dem Auftrag eines Versorgungsunternehmens, in dem die Stadt Mannheim die Aktienmehrheit hält.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3JyMVsa