Musikbetreibern Stecker ziehen

Zum Artikel „Großer Andrang in Mannheim und Heidelberg – Mann am Wasserturm schwer verletzt“ vom 12. Juni:

Der Bericht über die Vorkommnisse in der Samstagnacht klingt für die nicht betroffenen Bürger doch sehr harmlos. Nur „einige wenige Anwohnerbeschwerden“ – ist ja toll. Für die wirklich Betroffenen, hier gesprochen für die Bewohner der Terrassenhäuser an der Neckarpromenade, ist die Samstagnacht in ganz anderer Erinnerung. Bis nach 1 Uhr dröhnten die Bässe, dazu ein beständig hoher Lärmpegel durch die zahlreichen Besucher der Neckarwiese.

Wir wollen nicht falsch verstanden werden. Wir haben Verständnis dafür, dass besonders die jüngeren Mitbürger/innen die Lockerungen nach Covid feiern möchten und sich endlich wieder in warmen Sommernächten im Freien versammeln können. Aber es geht doch dabei nicht ohne Grenzen, damit die Rechte der übrigen Gesellschaft gewahrt bleiben. Es ist nicht hinnehmbar, dass Musikbeschallung bis tief in die Nacht den Anwohnern die Ruhe nimmt. Sind denn unsere Ordnungskräfte nicht in der Lage, die Einhaltung der vom Oberbürgermeister unserer Stadt erlassenen Regeln zu gewährleisten?

Und zwar frühzeitig zum Beispiel per regelmäßigem Aufruf über Lautsprecher auf das Alkoholverbot hinzuweisen und nicht erst dann, wenn der Alkoholpegel die kritische Grenze erreicht hat. Ist es nicht möglich, um 23 Uhr, allerspätestens jedoch um Mitternacht bei den Musikbetreibern den Stecker zu ziehen? Wir Anwohner haben am Samstagabend bis 1 Uhr jedenfalls keine Polizeipräsenz gesehen. Eine weitere, und zwar äußerst ekelhafte Belästigung stellen die immer zahlreicher werdenden „Wildpinkler“ entlang der Neckarpromenade dar. Es hat ein unerträgliches Ausmaß angenommen und ist leider an jedem lauen Abend zu beobachten. Zu diesem Thema reicht kein erhobener Zeigefinger, es geht wohl nur mit drakonischer Bestrafung der zumeist männlichen „Mitbürger“. Wir fragen uns, wie die Ordnungsdienste unserer Stadt reagieren würden, wenn die Vorgärten unserer Stadtoberen regelmäßig von Wildpinklern besucht würden, die, wie bei uns zu beobachten ist, auch ganz cool jede Umzäunung überwinden.

Eigentlich sollten alle Bürger über die Lockerungen nach hartem Lockdown hoch erfreut sein, aber es gibt auch eine Vielzahl, die sich einen verregneten Sommer wünscht.

