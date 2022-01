Musik kann Brücken bauen

Zum Interview mit Wladimir Kaminer „Wir werden Heino noch brauchen, unbedingt“ vom 8. Januar:

Musik ist, wie es Herr Kaminer ausdrückt, nicht nur ein wichtiger Klebstoff in unserer Gesellschaft, sondern trägt auch zu einem Gemeinschaftsgefühl mit anderen Menschen und Kulturen bei. Das konnte ich bei meinen Reisen in ferne Länder erleben. Trotz Sprachbarrieren, konnten wir beim Tanzen einen Rhythmus finden und es entstand ein Gefühl der Zusammengehörigkeit über alle Grenzen hinweg. Irgendwie eine Ahnung, dass wir auf dieser Welt zusammengehören.

Musik kann trösten und Brücken bauen, gerade in der aktuellen Zeit. Für mich ist Musik ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens! Öffentliche Musikveranstaltungen sollten daher weiterhin stattfinden können. Gerade in der Lockdown-Zeit fand ich das Musizieren auf Balkonen als Bereicherung. Zeigte es deutlich – Musik verbindet und ist ein Bedürfnis der Menschen – in schwierigen Zeiten gibt sie Hoffnung!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/335Hlxn